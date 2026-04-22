Gioco d' azzardo in crescita l' istanza di Mastrovincenzo Pd | La Regione ripristini al più presto la legge del 2017

In un contesto di aumento del gioco d'azzardo, un esponente del Partito Democratico ha chiesto alle autorità regionali di ripristinare rapidamente la legge del 2017, abrogata nel 2023. La richiesta mira a contrastare le modifiche peggiorative che sono state apportate di recente, con la necessità di un rifinanziamento sostanziale per affrontare il problema. La questione è tornata al centro del dibattito pubblico in regione.

ANCONA - “La giunta Acquaroli deve ripristinare al più presto la Legge del 2017 sul contrasto al gioco di azzardo, abrogando le pessime modifiche apportate nel 2023, rifinanziandola urgentemente in modo sostanziale”. È la richiesta del consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, il quale.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Gioco d'azzardo, Croatti (M5S): "A Rimini la terza spesa pro capite più alta della Regione"“I dati del report Pane & Azzardo, indagine sul gioco d’azzardo di Federconsumatori e Cgil, sono sempre più drammatici. La lotta al gioco d’azzardo: "Dati sempre più allarmanti". Tre giorni “al contrattacco”I dati relativi allo scorso anno sono allarmanti: 72 milioni giocati a Rho tra slot machine, VTL e Gratta&Vinci, una stima di 150 milioni totali tra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Studio GAPS Piemonte sulla diffusione del gioco d’azzardo; Esplode il gioco d’azzardo, la politica è complice; Vinciamo insieme, a Livorno 120 ragazzi allo spettacolo teatrale per contrastare le dipendenze da gioco d’azzardo; Gioco d’azzardo: a Roma è ancora record. Gioco d’azzardo, in Campania il volume di denaro ha superato i 21,5 miliardi di euroStampaIn Campania, che si piazza alle spalle della Lombardia, si continua a giocare tanto: è quanto emerge – come riporta il sito web dell’emittente LiraTv – dai dati ufficiali del Ministero dell’Eco ... salernonotizie.it Gioco d'azzardo, interpellanza Mastrovincenzo 'Regione ripristini la legge del 2017'(ANSA) - ANCONA, 22 APR - La Giunta Acquaroli deve ripristinare al più presto la Legge del 2017 sul contrasto al gioco di azzardo, abrogando le pessime modifiche apportate nel 2023, rifinanziandola u ... msn.com “Facciamo un gioco” di Emmanuel Carrere Lo cercavo da almeno 10 anni, tutti i sabati mattina al libraccio e nei vari mercatini, niente da fare. Oggi fuori programma, esco presto dall’ufficio, giro straordinario al solito libraccio ed era lì che mi aspettava, l’hanno - facebook.com facebook GdS - #Inter-Como riconcilia col gioco. Calha e Sucic da copertina, ma c'è una menzione speciale x.com