La lotta al gioco d’azzardo | Dati sempre più allarmanti Tre giorni al contrattacco

Negli ultimi dati pubblicati si evidenzia come nel comune di Rho siano stati giocati 72 milioni di euro attraverso slot machine, VTL e Gratta&Vinci, con una stima complessiva di circa 150 milioni considerando anche il gioco online. Questi numeri si riferiscono all’anno precedente e sono stati presentati in un contesto di crescente preoccupazione. Nei prossimi giorni saranno avviate iniziative di contrasto per affrontare questa situazione.

I dati relativi allo scorso anno sono allarmanti: 72 milioni giocati a Rho tra slot machine, VTL e Gratta&Vinci, una stima di 150 milioni totali tra gioco fisico e on line, difficilmente quantificabile. Dopo l’inaugurazione dello Sportello Gap - Gioco d’Azzardo Patologico, nell’auditorium di via Meda e negli spazi in uso ai Giocatori Anonimi a Passirana, da venerdì a domenica tornano le tradizionali Giornate di sensibilizzazione per contrastare il gioco d’azzardo organizzate dal Comune di Rho. Tre giorni di eventi: si inizia venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13, con un torneo di calcetto tra le scuole superiori della città. Sabato 11 aprile, dalle ore 10 alle 12 si terrà un convegno in Villa Burba dal titolo "Stop alla dipendenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lotta al gioco d’azzardo: "Dati sempre più allarmanti". Tre giorni “al contrattacco” Lotta al gioco d'azzardo: blitz in due locali, scoperti apparecchi illegali ed elevate 80 mila euro di sanzioniIn un caso sono stati trovati 5 apparecchi automatici da gioco privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica e per i quali non... Mirabella Eclano (AV): contrasto al gioco d’azzardo i Carabinieri denunciano tre personeUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Temi più discussi: La lotta al gioco d’azzardo: Dati sempre più allarmanti. Tre giorni al contrattacco; Sud Pontino, l'impatto insostenibile del gioco d’azzardo; Rho, dal 10 al 12 aprile le giornate di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo; I migliori siti scommesse AAMS nel 2026: i top bookmaker consigliati. La lotta al gioco d’azzardo: Dati sempre più allarmanti. Tre giorni al contrattaccoA Rho l’anno scorso scommessi 72 milioni di euro tra slot machine e Gratta&Vinci. Dopo l’inaugurazione dello sportello di sostegno Gap, tornano le giornate di sensibilizzazione. ilgiorno.it La lotta al gioco d’azzardo: Una piaga sociale sottovalutata. Però molte persone sono a rischioIn piazza San Francesco l’iniziativa ’Dio non gioca a dadi’ per spiegare i rischi della ludopatia. Vazzano: E’ una dipendenza con pesanti ricadute sulla vita. Rossi: Occhio ai segnali di allarme. lanazione.it Bisogna rivalutare il passato I dati dimostrano che il #Milan di quest'anno, alla 31° giornata, ha a accumulato un bottino di 63 punti. Un buon risultato, ovviamente, ma guardando attentamente le altre annate ci accorgiamo di come Pioli, a parte l'annata 22/ - facebook.com facebook Zelensky: Mosca fornisce a Teheran dati sui siti energetici in Israele x.com