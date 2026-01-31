Gioco d' azzardo Croatti M5S | A Rimini la terza spesa pro capite più alta della Regione

A Rimini, il gioco d’azzardo colpisce duramente le famiglie. Secondo un report di Federconsumatori e Cgil, la città ha la terza spesa pro capite più alta in regione. Croatti del M5S denuncia che i numeri sono sempre più preoccupanti e richiedono attenzione immediata.

“I dati del report Pane & Azzardo, indagine sul gioco d’azzardo di Federconsumatori e Cgil, sono sempre più drammatici. In Emilia-Romagna solo nell’ultimo anno sono stati giocati 700 milioni in più rispetto al 2023 e si è superata la soglia di 10 miliardi di euro raccolti dall’azzardo con il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

