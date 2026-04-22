Si terrà un incontro dedicato ai genitori e ai cittadini sul tema del gioco all'aperto. Professionisti provenienti da diversi ambiti spiegheranno come il gioco libero possa favorire lo sviluppo, la salute e il benessere dei bambini. Verrà inoltre discusso il ruolo degli spazi urbani nel permettere ai più piccoli di svolgere attività all’aperto. L’evento vuole sottolineare l’importanza di creare ambienti adeguati per il gioco dei bambini.

Un incontro per genitori e cittadini sul valore del gioco libero, “Giocare fuori, uno spazio necessario”: professionisti di diversa formazione e competenza racconteranno come il gioco libero sostenga sviluppo, salute e benessere, e qual è il ruolo degli spazi urbani per permetterlo. Sarà un.🔗 Leggi su Veronasera.it

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