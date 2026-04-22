Giocare con il cane è importante | secondo un nuovo studio svedese rinforza il legame e la comprensione reciproca

Uno studio condotto in Svezia ha analizzato l’effetto del gioco tra persone e cani, evidenziando come questa attività favorisca la conoscenza reciproca e rafforzi il rapporto tra i due. La ricerca sottolinea che il gioco rappresenta un momento di interazione divertente e utile per sviluppare una migliore comprensione tra l’essere umano e il suo animale domestico. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

Uno studio svedese conferma l'importanza del gioco nella relazione tra persone e cani: è un modo per conoscersi meglio, interagire divertendosi e porta a saldare il legame tra l'essere umano e il suo miglior amico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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