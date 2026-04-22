ecco una storica promozione la ginnastica fermo 85 spicca il volo verso la seria a1

La Ginnastica Fermo 85 ha raggiunto un traguardo importante, ottenendo la promozione in Serie A1 durante la partita a Terni. Questa qualificazione rappresenta un risultato significativo per la squadra, frutto di una serie di prestazioni positive durante tutta la stagione. La conquista di questa promozione segna un passo avanti nel percorso sportivo del club, che ora si prepara ad affrontare una nuova categoria.

Per la Ginnastica Fermo 85 è arrivata a Terni la storica promozione in Serie A1. Un successo che affonda le radici nelle precedenti uscite stagionali. A Modena, nella prima tappa, Fermo 85 aveva subito imposto il proprio ritmo, conquistando il gradino più alto del podio. Nella seconda prova di Biella, nonostante un calo dovuto al risentimento fisico di Simone Speranza, la squadra aveva comunque saputo reagire con maturità, portando a casa un prezioso terzo posto. A Terni la squadra ha ritrovato brillantezza e continuità su tutti gli attrezzi (foto Salvatelli). Agli anelli si mette in evidenza Simone Speranza (13,450), affiancato da Mario Macchiati (12,100) e Nicolas Giuliani (11,950).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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