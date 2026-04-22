La passeggiata del giardino comunale di Città Sant’Angelo, che era stata oggetto di lavori di riqualificazione, è stata chiusa al pubblico dopo le forti piogge di inizio aprile. Il giardino, del valore di circa 700mila euro, presenta crepe e problemi strutturali che hanno portato alla decisione di interdizione. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni dell’area e alle ripercussioni sui lavori di restauro finanziati dal PNRR.

La passeggiata del giardino comunale di Città Sant’Angelo, un’area recentemente oggetto di importanti lavori di riqualificazione, è stata interdetta al pubblico a seguito delle precipitazioni intense avvenute all’inizio di aprile. La chiusura dell’area, che ha comportato l’installazione di transenne ormai da quasi tre settimane, è stata messa sotto la lente d’ingrandimento dalla consigliera regionale del M5S, Erika Alessandrini, la quale ha richiesto un intervento immediato da parte del sindaco Perazzetti per chiarire le ragioni tecniche e amministrative di tale provvedimento. Criticità strutturali e gestione dei fondi pubblici. Il dibattito aperto dalla consigliera Alessandrini tocca punti sensibili riguardanti l’efficacia degli investimenti effettuati sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giardino da 700mila euro bloccato: pioggia e crepe nel PNRR

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