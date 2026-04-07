Maxifurto in appartamento nel rione Monti a Pasquetta | rubati Rolex e preziosi da 700mila euro

Durante la giornata di Pasquetta, un furto è avvenuto in un appartamento nel quartiere Monti, dove i malviventi sono entrati e si sono impossessati di orologi di lusso e altri oggetti di valore. Il bottino complessivo supera i 700 mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. La polizia sta cercando di identificare i responsabili e ricostruire la dinamica del colpo.

I ladri hanno approfittato del giorno di Pasquetta per introdursi in un appartamento a Monti e scappare con un bottino da oltre 700mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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