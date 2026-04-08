Nel giorno di Pasquetta, una banda di ladri ha svaligiato un appartamento nel rione Monti, a Roma, situato nelle vicinanze del Colosseo. Approfittando del fatto che le luci erano spente e l’abitazione vuota per le festività, i malviventi sono entrati e hanno portato via un ingente bottino, stimato in oltre 700mila euro, composto principalmente da orologi di lusso e gioielli. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Hanno scelto il momento giusto, quando le luci erano spente e la casa vuota per le festività. Così, nel giorno di Pasquetta, una banda di ladri è entrata in azione nel rione Monti, a due passi dal Colosseo, portando via un bottino da capogiro: oltre 700mila euro tra orologi di lusso e gioielli. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile, in via Leonina. I proprietari erano fuori Roma per le vacanze pasquali. Un’assenza che, secondo gli investigatori, non sarebbe stata casuale. Il colpo durante le vacanze. I ladri sarebbero entrati nell’appartamento approfittando proprio della casa vuota. Una volta all’interno, hanno agito con rapidità e precisione: aperta la cassaforte, hanno prelevato orologi di pregio – tra cui diversi Rolex – e gioielli in oro, per un valore complessivo stimato intorno ai 700mila euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Monti, colpo da 700mila euro a Pasquetta: svaligiato un appartamento nel cuore di Roma

Maxifurto in appartamento nel rione Monti a Pasquetta: rubati Rolex e preziosi da 700mila euroI ladri hanno approfittato del giorno di Pasquetta per introdursi in un appartamento a Monti e scappare con un bottino da oltre 700mila euro.

Ladri scatenati: svaligiato appartamento, colpo anche in un distributore di benzinaE’ ancora allarme furti a Battipaglia, dove i malviventi hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento in località Belvedere.

News - Roma, furto shock a Monti. Colpo da 700mila euro nel cuore della Capitale 8/4/2026

Temi più discussi: Roma, va in vacanza e i ladri rubano tutto. Maxi furto da 700mila euro; Roma, maxi furto in un appartamento a Monti: bottino da 700mila euro; Roma, maxi-furto di gioielli a Monti: i ladri in fuga con 700mila euro, portati via 10 Rolex; Furto choc nel cuore di Roma: colpo da 700mila euro a Monti durante Pasquetta.

Roma, maxi-furto di gioielli a Monti: i ladri in fuga con 700mila euro, portati via 10 RolexApprofittando del fatto che la proprietaria fosse in vacanza all’estero con il figlio, sono entrati nel suo appartamento a Monti rubandole l’intero contenuto della cassaforte. ilmessaggero.it

Roma, svaligiata la casa di una donna fuori per le vacanze. Maxi colpo da 700mila euroI ladri sono entrati nell'appartamento a Monti approfittando dell'assenza della proprietaria. Forzata la cassaforte e smontato l'intero impianto di videosorveglianza ... romatoday.it

Furto record a Roma: colpo da 700mila euro nel rione Monti x.com

I ladri hanno approfittato del giorno di Pasquetta per introdursi in un appartamento a Monti e scappare con un bottino da oltre 700mila euro. - facebook.com facebook