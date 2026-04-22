Il governatore toscano ha intrapreso una serie di visite nelle diverse città della regione, in un tour che sembra mescolare impegni istituzionali e promesse elettorali. Tra incontri pubblici e discorsi ufficiali, si susseguono tappe che attirano l’attenzione dei media locali. La tournée ha già suscitato reazioni di vario tipo, mentre si continua a seguire passo dopo passo il calendario delle sue prossime apparizioni pubbliche.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Fratelli d’Italia Arezzo Buonasera, popolo toscano, sedetevi comodi: è tornato lo spettacolo itinerante del Governatore, una sorta di festival tra il sacro istituzionale e il profano elettorale. Sul palco di Arezzo, per la seconda volta (che già alla prima qualcuno aveva pensato fosse una replica non richiesta), ecco apparire il Presidente in versione “amico della lista”, con tanto di applausi, strette di mano e quell’aria da chi sta governando. ma anche facendo un po’ di campagna, così, per hobby. La domanda che aleggia nell’aria – tra una stretta...🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Giani in tournée: tra Arezzo, promesse e miracoli elettorali – la Toscana a puntate

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