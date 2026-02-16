Taekwondo Arezzo | Dominio in Umbria e Toscana 33 medaglie tra giovani promesse e atleti esperti

La Nrgym Taekwondo Arezzo ha portato a casa 33 medaglie in un fine settimana, vincendo nelle gare di Perugia e in diverse tappe in Toscana. La squadra ha affrontato con determinazione giovani talenti e atleti più esperti, ottenendo risultati che hanno sorpreso gli avversari. Durante le competizioni, i praticanti hanno dimostrato grande impegno, conquistando medaglie in varie categorie e lasciando il segno nelle due regioni.

Taekwondo Arezzo: Una Stagione di Successi Illumina Umbria e Toscana. Un fine settimana trionfale ha visto la Nrgym Taekwondo Arezzo conquistare ben 33 medaglie tra le competizioni di Perugia e Toscana. La società, con sedi a Montagnano e Castiglion Fiorentino, conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama del taekwondo regionale, grazie a un mix di talento giovanile e dedizione tecnica. L'Esplosione a Perugia: 4 Ori, 2 Argenti e 5 Bronzi. Il primo atto di questa straordinaria serie di risultati si è consumato a Perugia, durante il Campionato Interregionale Umbro. La squadra aretina ha dimostrato una versatilità notevole, conquistando 4 medaglie d'oro, 2 d'argento e 5 di bronzo in diverse categorie di peso e fasce d'età.