Arezzo amica delle disabilità? Tra cantieri scalini e promesse elettorali
Arezzo si definisce “amica delle disabilità”, ma tra cantieri aperti e scalini ancora presenti, la realtà sembra diversa. Durante le ultime settimane, molte strade sono state asfaltate, ma alcuni percorsi ancora restano irregolari, creando difficoltà ai cittadini con problemi motori. Le promesse di migliorare l’accessibilità si scontrano con le difficoltà quotidiane di chi cerca di muoversi in città.
In periodo di elezioni amministrative anche la nostra Arezzo si ammanta di nuove asfaltature dopo che per anni le buche hanno avuto vita facile. Un politico in corsa per il Comune 2026 punta a glorificare i progressi ottenuti nella battaglia per facilitare la vita ai disabili: solo pochi giorni fa a Arezzo è divenuta “comunità amica delle disabilità”. In riferimento al neurosviluppo, ma ne esistono altri tipi: motorie, sensoriali che non mi appaiono aiutate. il video fotografico spiega. Riguardo ai problemi che incontrano i disabili in carrozzina la mia esperienza dice che siamo fermi a dieci anni fa, anzi vi sono nuovi problemi. 🔗 Leggi su Lortica.it
La città di Arezzo è ufficialmente “Comunità Amica della Disabilità”
Arezzo ha ottenuto il riconoscimento di “Comunità Amica della Disabilità” dalla SIDIN, a seguito di un’analisi approfondita delle iniziative e delle azioni messe in atto per favorire l’inclusione e il supporto alle persone con disabilità.
Mercato Vascone tra promesse, cantieri e macerie
Il Mercato Vascone sta attraversando una fase di trasformazione, tra promesse di riqualificazione e cantieri ancora in evoluzione.
