Mercoledì 22 aprile 2026, su Canale 5, è andata in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta, si è verificato uno scontro tra due concorrenti, una delle quali ha avuto un confronto acceso con un'altra partecipante, portando a un momento di tensione all’interno della Casa. La puntata ha visto anche discussioni tra altri concorrenti e momenti di caos.

Il palinsesto di Canale 5 per la serata di mercoledì 22 aprile 2026 si concentra sull’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, dove Ilary Blasi guiderà il dibattito in studio insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La dinamica del reality sta subendo una trasformazione radicale a seguito dei nuovi esiti del televoto, che hanno Antonella Elia ottenere il posto in finale superando Alessandra Mussolini con un margine minimo di voti. Questo verdetto ha innescato una reazione violenta da parte di Paola Caruso, la quale ha manifestato una forte opposizione sia verso la showgirl che verso il gruppo di concorrenti che l’ha sostenuta, preparando il terreno per un confronto diretto tra le due donne durante la trasmissione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, scontro tra Paola Caruso e Antonella Elia: caos in Casa

BRESAOLA GATE AL GF VIP Lite furiosa tra Paola, Marco e Antonella! Caos in Casa

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