GF Vip sondaggi undicesima puntata | una concorrente è a un passo dal crollo

Nell’ultima puntata del GF Vip, i sondaggi tra il pubblico mostrano una chiara differenza di consensi tra i partecipanti. Una concorrente si trova in una posizione critica, con i sondaggi che indicano un rischio di eliminazione imminente. La distanza tra il primo e il meno favorito è significativa, e si avvicina la prossima votazione, che potrebbe portare a nuove nomination.

Le preferenze del pubblico segnano una distanza importante tra i concorrenti al televoto. Uno domina, mentre un altro sembra ormai vicino alla nomination nella prossima puntata. Questa sera, mercoledì 22 aprile, torna in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta verrà annunciata la concorrente meno votata dal pubblico, che finirà automaticamente in nomination per la prossima eliminazione. Televoto Grande Fratello Vip: chi rischia tra Volpe, Caruso e Mussolini Il televoto di questa settimana vede protagoniste tre concorrenti: Adriana Volpe, Paola Caruso e Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip, sondaggi undicesima puntata: una concorrente è a un passo dal crollo Notizie correlate Grande Fratello Vip, sondaggi decima puntata: una concorrente vola verso la finaleStasera nuova puntata del reality con Ilary Blasi: una concorrente è nettamente avanti nelle preferenze online, ma il televoto potrebbe riservare... GF Vip 8, pagelle prima puntata: Selvaggia Lucarelli in tensione, Mussolini concorrente perfetta?La prima puntata del GF Vip 8 trascorre tra tensioni, entusiasmo social per il ritorno di Ilary Blasi e concorrenti già in forma: gli ascolti però... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eliminato Grande Fratello Vip 2026, sondaggi del 14 aprile: Adriana Volpe salva, chi rischia l'uscita; Sondaggi Grande Fratello del 14 aprile, chi rischia l’eliminazione; Grande Fratello Vip, anticipazioni: Lucia Ilardo contro tutti e tre ‘big’ a rischio provvedimenti. Sondaggi e chi esce stasera; Grande Fratello Vip, sondaggi nona puntata: eliminata una tra Lucia e Blu?. GF Vip, sondaggi undicesima puntata: una concorrente è a un passo dal crolloLe preferenze del pubblico segnano una distanza importante tra i concorrenti al televoto. Uno domina, mentre un altro sembra ormai vicino alla nomination nella prossima puntata. movieplayer.it Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo staseraOggi mercoledì 22 aprile 2026 va in onda l’undicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe verso l’immunità, chi viene eliminato ... libero.it Grande Fratello. . Marco su Alessandra: "Sono stanco di ascoltarla" #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-disappunto-di-Marco - facebook.com facebook GF Vip 9ª puntata (14 aprile): ha retto o ha ceduto Numeri auditel e la sorpresa della serata — x.com