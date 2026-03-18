GF Vip 8 pagelle prima puntata | Selvaggia Lucarelli in tensione Mussolini concorrente perfetta?

La prima puntata del GF Vip 8 ha visto l’ingresso di diversi concorrenti, tra cui Selvaggia Lucarelli e un personaggio iscritto con il nome Mussolini. Durante la serata sono emersi momenti di tensione tra i partecipanti e entusiasmo sui social per il ritorno di Ilary. La puntata si è conclusa con alcune reazioni miste da parte del pubblico e dei critics.

La prima puntata del GF Vip 8 trascorre tra tensioni, entusiasmo social per il ritorno di Ilary Blasi e concorrenti già in forma: gli ascolti però continuano a non premiare la scelta di Mediaset di non spegnere il reality Ilary Blasi ieri sera è tornata alla guida dello show che le calza meglio tra quelli che Mediaset le ha proposto nel corso degli anni: il Grande Fratello Vip. Edizione n°8, ovvero quella che fino a dicembre era ancora a guida Signorini, e che è piombata senza preavviso nelle mani di chi sa trattare questi programmi col giusto piglio: leggero, leggerissimo. Grande Fratello Vip 8: le nostre pagelle Buona la prima, dicevamo, almeno stando alle apoteosi social che hanno salutato il grande ritorno della Blasi, gli ascolti invece la pensano diversamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip 8, pagelle prima puntata: Selvaggia Lucarelli in tensione, Mussolini concorrente perfetta? Articoli correlati Grande Fratello Vip, la rivelazione della concorrente: “Perché temo Selvaggia Lucarelli”Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 e tra i protagonisti più attesi c’è una donna, pronta a varcare... Leggi anche: Selvaggia Lucarelli al GF VIP come opinionista. Parla lei Approfondimenti e contenuti su Selvaggia Lucarelli Temi più discussi: Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8); Grande Fratello Vip, pagelle prima puntata: Ilary Blasi torna a casa (10), le frecciatine di Selvaggia Lucarelli (9), Raul Dumitras e le...; Grande Fratello Vip, le pagelle: bentornata Ilary (9), Lucarelli senza freni (8), Caruso urla (4), Elia rancorosa (5); Grande Fratello Vip, le pagelle: bentornata Ilary (9), Lucarelli senza freni (8), Caruso urla (4), Elia rancorosa (5). Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli tagliente (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi perfetta (8)Nella puntata del 17 marzo del Gf Vip 8, Lucarelli spiazza tutti e Ilary Blasi torna in gran forma, mentre la Mussolini non dà il meglio di sé: le pagelle ... libero.it Grande Fratello Vip, pagelle prima puntata: Ilary Blasi torna a casa (10), le frecciatine di Selvaggia Lucarelli (9), Raul Dumitras e le patate con buccia (5), la rivincita di ...Il Grande Fratello Vip torna agli arbori con la conduttrice di casa, Ilary Blasi. La nuova edizione parte già con un cast che promette scintille e discussioni anche sulla cena a base ... leggo.it "La politica ti è andata male, il ballo ti è andato male, magari nella casa riesci a renderti simpatica", dice Selvaggia Lucarelli. E Alessandra Mussolini si arrabbia. - facebook.com facebook #Selvaggia #Lucarelli contro Alessandra #Mussolini al #gfvip: "La politica ti è andata male, il ballo anche, magari dalla casa riesci a renderti simpatica". E l'ex parlamentare si arrabbia. #grandefratellovip x.com