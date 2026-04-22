Nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenato un acceso dibattito dopo la decisione di scegliere la finalista. La serata di mercoledì 22 aprile, in prima serata su Canale 5, ha visto l’undicesima puntata della stagione con momenti di tensione tra i concorrenti. La scelta della finalista ha suscitato reazioni forti tra i partecipanti, generando discussioni e confronti intensi all’interno della casa.

Stasera, mercoledì 22 aprile in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello Vip con l’undicesima puntata stagionale. La diretta è slittata di 24 ore rispetto al consueto appuntamento del martedì per lasciare spazio alla semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como trasmessa ieri sera, ma il doppio appuntamento settimanale rimane confermato: venerdì 24 aprile ci sarà una nuova diretta, con due serate ravvicinate che promettono di tenere alta la tensione nella Casa. Alla conduzione c’è sempre Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, in un programma prodotto da Endemol Shine Italy che continua a macinare ascolti: la puntata di venerdì scorso ha raggiunto il 17,3% di share, superando lo show di Rai “Dalla strada al palco” fermo al 16,7%.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - GF Vip, la scelta della finalista scatena il putiferio nella Casa

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