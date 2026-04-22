Durante la serata nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha manifestato uno stato di forte stress, affermando di sentirsi sul punto di svenire. La puntata è iniziata con un’atmosfera tesa, causata dalle prove di ballo cui sono stati sottoposti i concorrenti e dalle critiche rivolte dai partecipanti tra loro. La situazione si è fatta più intensa man mano che la serata proseguiva.

La serata nella Casa del Grande Fratello Vip si apre con un clima già carico di tensione. Le prove di ballo mettono alla prova i concorrenti e le critiche dei VIP aumentano la pressione sul gruppo. In questo contesto, un malinteso legato alla coreografia diventa rapidamente il detonatore di un acceso confronto tra Francesca Manzini e Paola Caruso. Quella che doveva essere una semplice prova si trasforma in un vero scontro verbale. Il confronto in giardino tra Francesca Manzini e Paola Caruso. È in giardino che la situazione esplode definitivamente. Francesca Manzini, insieme a Paola Caruso, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, si ritrova al centro di un confronto diretto che prende subito una piega tesa.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Francesca Manzini al GF Vip fuori controllo: “Sto per svenire dallo stress!”

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