Il Grande Fratello Vip 8 si sta avvicinando alla fine del suo percorso e i concorrenti si trovano ad affrontare momenti intensi. In questi giorni, Renato Biancardi è stato visto in lacrime e ha annunciato di essere pronto a lasciare il programma. La sua decisione e le ragioni che lo hanno portato a questo punto sono al centro dell’attenzione tra gli altri partecipanti e i media.

Il GF Vip 8 si avvicina alle ultime settimane di permanenza e Renato Biancardi sta vivendo giorni molto duri. Il modello e influencer napoletano è stato protagonista di un acceso confronto con Alessandra Mussolini e, in seguito, ha manifestato un evidente malessere, parlando anche della possibilità di lasciare il reality. Il compenso di Ilary Blasi per la conduzione GF VIP 8: la frase che accende la discussione. Tutto nasce da un commento di Renato Biancardi rivolto a Raul Dumitras. Il gieffino avrebbe suggerito all’amico di trascorrere la notte con Lucia Ilardo, scatenando la reazione immediata di Alessandra Mussolini, che ha giudicato l’uscita fuori luogo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF Vip 8, Renato Biancardi in lacrime e pronto al ritiro: il motivo

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