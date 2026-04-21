Nella Casa del GF Vip, Renato Biancardi si è commosso durante una conversazione, affermando che Mussolini è cattiva e perfida. La discussione si è accesa quando Biancardi ha sollevato il rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras, portando Alessandra Mussolini a intervenire. La situazione si è evoluta in una lite intensa, con accuse e momenti di fragilità da parte dei protagonisti coinvolti.

Ancora tensioni nella Casa: Biancardi provoca sul rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras, Alessandra Mussolini interviene e scoppia una lite durissima tra accuse, sfoghi e momenti di fragilità. Le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a crescere a pochi giorni dalla puntata di mercoledì 22 aprile. Litigi, lacrime e accuse personali stanno scandendo le ultime ore, con Renato Biancardi finito al centro dell'ennesima polemica. Il creator napoletano, già discusso per alcune uscite poco felici, è stato duramente criticato da Alessandra Mussolini, che dopo i precedenti scontri con Antonella Elia sembra aver preso di mira proprio lui.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Renato Biancardi scoppia in lacrime: “Mussolini è cattiva e perfida”

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