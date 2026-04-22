Gestione del verde e non solo | la promessa mantenuta in un anno del sindaco di Isera

Dopo un anno dall’insediamento, il sindaco di Isera ha annunciato che sono stati risolti i problemi legati alla gestione del verde pubblico, che avevano causato disagi alla comunità. L’amministrazione ha affrontato le criticità ereditate, con ritardi nella pianificazione, e ha adottato misure per migliorare il servizio. La promessa di interventi concreti per la cura del patrimonio verde è stata mantenuta, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino.