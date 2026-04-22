Gestione del verde e non solo | la promessa mantenuta in un anno del sindaco di Isera
Dopo un anno dall’insediamento, il sindaco di Isera ha annunciato che sono stati risolti i problemi legati alla gestione del verde pubblico, che avevano causato disagi alla comunità. L’amministrazione ha affrontato le criticità ereditate, con ritardi nella pianificazione, e ha adottato misure per migliorare il servizio. La promessa di interventi concreti per la cura del patrimonio verde è stata mantenuta, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino.
“Lo scorso anno, all’indomani dell’insediamento, la mia amministrazione si era trovata a fronteggiare gravi disagi nella gestione del verde, dovuti in gran parte a ritardi di programmazione ereditati dalle gestioni precedenti. In quel momento di evidente difficoltà, avevo scelto la via della.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: “Pressappochismo e oscurità. Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell’Ass.ra Lucia Aprile”Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: "Pressappochismo e oscurità.
Tubercolosi, in Europa 200mila casi in un anno. L’allarme degli esperti del San Raffale: “Non è una malattia del passato, va mantenuta alta l’attenzione”Milano, 24 marzo – Non bisogna abbassare l’attenzione: la tubercolosi è una malattia diffusa e in evoluzione.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Gestione sostenibile del verde pubblico: al via il progetto pilota alla SpoletoSfera; Piano comunale di gestione del verde pubblico, giovedì 23 la presentazione all'Università Cattolica; Misurare, pianificare e innovare la città di Modena; In funzione al Parco Querini il nuovo robot tagliaerba donato da Husqvarna al Comune di Vicenza.
Gestione sostenibile del verde: si parte dalla SpoletosferaGestione sostenibile del verde pubblico, parte il progetto pilota alla SpoletoSfera. Nei prossimi giorni sarà avviata una sperimentazione nell’ambito della gestione ordinaria del verde pubblico, con l ... corrieredellumbria.it
Il verde pubblico cambia ritmo tra sicurezza e biodiversitàLa gestione del verde urbano si evolve per rispondere alle sfide di un clima che cambia. È ufficialmente partita la campagna di sfalci 2026, un piano che accompagnerà la città fino a ottobre con una p ... forli24ore.it