Milano, 24 marzo – Non bisogna abbassare l’attenzione: la tubercolosi è una malattia diffusa e in evoluzione. Secondo le più recenti stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Regione Europea, nel 2024 si sono registrati circa 204.000 nuovi casi e 19.000 decessi, con forme resistenti ai farmaci che raggiungono fino a 55.000 casi. Salvini, tubercolosi tornata a diffondersi. Scheda sulla tubercolosi in un'infografica realizzata da Ansa-Centimetri, Roma, 12 settembre 2018. ANSACENTIMETRI L’apppello di Daniela Cirillo. In occasione della Giornata Mondiale della Tubercolosi del 24 marzo, gli esperti lanciano l’allarme, invitando a non sottovalutare il fenomeno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tubercolosi, in Europa 200mila casi in un anno. L’allarme degli esperti del San Raffale: “Non è una malattia del passato, va mantenuta alta l’attenzione”

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