Germania in crisi | il conflitto in Iran frena il PIL tedesco

La Germania ha annunciato una riduzione delle stime di crescita economica per quest’anno e il prossimo, a causa dell’impatto delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. La situazione internazionale ha influito sui mercati e sui settori produttivi del paese, portando a una revisione delle previsioni di espansione. Questa revisione si inserisce in un quadro di incertezza economica globale, che coinvolge anche altri paesi europei.

La Germania ha dovuto rivedere al ribasso le proprie prospettive di espansione economica per l’anno in corso e per il 2027, a causa delle gravi ripercussioni del conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il governo guidato da Merz prevede infatti che la crescita del PIL si attesti solo allo 0,5% per il 2026, rispetto all’1,0% stimato precedentemente, mentre per il 2027 la previsione è scesa allo 0,9% dai precedenti valori dell’1,3%. Questa nuova analisi riflette l’impatto diretto della guerra mediorientale sui costi energetici e sulle catene di approvvigionamento globali. L’impatto geopolitico sul motore economico europeo. Le tensioni militari nel Golfo Persico stanno mettendo seriamente a rischio la fragile ripresa del cuore industriale del continente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Germania in crisi: il conflitto in Iran frena il PIL tedesco Notizie correlate Shock energia: il conflitto con l’Iran frena il Pil di 9,7 miliardiL’economia italiana deve affrontare una correzione drastica per il 2026 a causa del conflitto con l’Iran, che ha causato un brusco aumento dei costi... Kiwi, mele e sementi fermi nei container: il conflitto in Iran frena il settore agroalimentareL’allarme di Legacoop: export bloccato per Apofruit e Cac, rincari record per i fertilizzanti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crisi del carburante, la Germania convoca il Consiglio di sicurezza nazionale. L'allarme: La Russia pronta a fermare l'export del petrolio dal Kazakistan; Germania, leadership in crisi: i giovani evitano i ruoli dirigenziali; Il Green Deal sta spegnendo l'economia tedesca; Crisi energetica in Germania: il Ministro delle Finanze non esclude nuovi interventi. Germania in crisi guerra: -0,5% a previsioni PIL. Italia ancora in infrazione. Ora BCE fa pauraLa guerra in Iran vale mezzo punto di PIL tedesco. Ed è un problema. Le proiezioni diffuse da Berlino oggi passano a una crescita prevista dello 0,5% per il 2026, contro l’1% che era stato indicato so ... criptovaluta.it Germania, il governo Merz bloccato dalle mancate riformeA un anno dall'insediamento, il Cancelliere tedesco non riesce a realizzare le promesse di riforma. La burocrazia e le divisioni ideologiche tra i partiti di coalizione paralizzano il governo tedesco ... italiaoggi.it Eurodelirio di Albanese: da Bruxelles attacca Italia e Germania “complici di genocidio”. E fa la vittima- facebook “Italia e Germania dalla parte sbagliata della storia”. La Global Summud Flotilla in Parlamento spara contro il governo x.com