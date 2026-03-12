Kiwi mele e sementi fermi nei container | il conflitto in Iran frena il settore agroalimentare

Le esportazioni di kiwi, mele e sementi sono rimaste ferme nei container a causa del conflitto in Iran. Il settore agroalimentare italiano subisce ritardi e blocchi nelle consegne, mentre i costi di carburanti e fertilizzanti continuano a salire. Legacoop Romagna monitora da vicino l’impatto di questa situazione sulle imprese associate, evidenziando le difficoltà logistiche e finanziarie causate dalla crisi mediorientale.