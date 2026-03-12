Kiwi mele e sementi fermi nei container | il conflitto in Iran frena il settore agroalimentare
Le esportazioni di kiwi, mele e sementi sono rimaste ferme nei container a causa del conflitto in Iran. Il settore agroalimentare italiano subisce ritardi e blocchi nelle consegne, mentre i costi di carburanti e fertilizzanti continuano a salire. Legacoop Romagna monitora da vicino l’impatto di questa situazione sulle imprese associate, evidenziando le difficoltà logistiche e finanziarie causate dalla crisi mediorientale.
L’allarme di Legacoop: export bloccato per Apofruit e Cac, rincari record per i fertilizzanti. Le imprese cesenati: "Servono risposte subito su accise e speculazioni" Aumento del prezzo dei carburanti, rincari per i prodotti fertilizzanti, blocco dell’export: continua il monitoraggio di Legacoop Romagna sugli effetti del conflitto in Iran e in Medio Oriente sulle imprese associate. I contraccolpi principali, finora, riguardano il settore agroalimentare. Proseguono il fermo dei container dell'ortofrutta romagnola (nello specifico Apofruit, con kiwi e mele destinati all'Arabia e ai paesi limitrofi), e il blocco degli ordini e dei contratti commerciali nel settore vitivinicolo, in particolare per quanto riguarda Terre Cevico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
