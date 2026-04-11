Shock energia | il conflitto con l’Iran frena il Pil di 9,7 miliardi

L’economia italiana si trova di fronte a una riduzione prevista del Pil di circa 9,7 miliardi nel 2026, risultato del conflitto con l’Iran che ha portato a un forte incremento dei costi energetici. Questa situazione ha determinato una correzione significativa nelle proiezioni economiche, con effetti diretti sui bilanci e sulle attività produttive del paese. La crisi energetica legata a questa tensione internazionale si riflette sui numeri ufficiali diffusi in questi giorni.

L’economia italiana deve affrontare una correzione drastica per il 2026 a causa del conflitto con l’Iran, che ha causato un brusco aumento dei costi energetici. Le ultime analisi di Confesercenti-CER indicano che lo shock ai prezzi della materia prima ha dimezzato le aspettative di crescita per l’anno prossimo, portando a una perdita di 0,3 punti del Pil, ovvero una contrazione di 9,7 miliardi di euro rispetto alle stime precedenti. L’impatto sui consumi e la frenata degli investimenti produttivi. Le famiglie italiane si troveranno a dover gestire una pressione economica significativa, poiché i consumi subiranno un rallentamento stimato in 3,9 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shock energia: il conflitto con l’Iran frena il Pil di 9,7 miliardi Pil Usa al 2,4%: l’energia frena l’inflazione e il debito saleIl Fondo Monetario Internazionale proietta una crescita del Pil americano al 2,4% per il 2026. Guerra in Iran, Confindustria taglia le stime sul pil: “Stagnazione con altri quattro mesi di conflitto, recessione se dura tutto il 2026”Il centro studi di Confindustria disegna un quadro a tinte fosche rispetto alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e... Temi più discussi: La crisi energetica è qui: 6 grafici sull’impatto della guerra nel Golfo; Guerra Usa – Iran: il conto vero lo paga l’Europa (e soprattutto l’Italia); Effetto guerra, prezzi alle stelle e meno Pil: S&P dimezza le stime sulla crescita dell'Italia; Dall’Iran shock energetico senza precedenti: S&P taglia le stime globali. Confesercenti-Cer, con choc energia dimezzati nel 2026 aumenti di pil e consumi'Anche con tregua duratura almeno 7-8mesi per normalizzazione' ... msn.com Il conflitto in Medio Oriente plasmerà un nuovo ordine petrolifero mondiale?Lo shock energetico causato dalla guerra con l'Iran potrebbe innescare dei cambiamenti duraturi nel funzionamento del mercato globale del petrolio ... energiaoltre.it Il destino di Giorgia Meloni è appeso a 678 milioni di euro, tre decimali di PIL. Quelli che le servono per uscire dalla procedura d’infrazione e avere i soldi per rilanciare l’azione del suo governo. Se non li trova, sarà una lenta agonia fino al voto. A cura di Franc - facebook.com facebook La crescita del Pil che si era previsto di avere dal PNRR purtroppo non è stata realizzata. Voi direte che è perché ci sono congiunture internazionali difficili. Signori, saranno state anche difficili le congiunture internazionali, ma il pasticcio di Transizione 5.0 e il t x.com