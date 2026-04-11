Shock energia | il conflitto con l’Iran frena il Pil di 9,7 miliardi

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’economia italiana si trova di fronte a una riduzione prevista del Pil di circa 9,7 miliardi nel 2026, risultato del conflitto con l’Iran che ha portato a un forte incremento dei costi energetici. Questa situazione ha determinato una correzione significativa nelle proiezioni economiche, con effetti diretti sui bilanci e sulle attività produttive del paese. La crisi energetica legata a questa tensione internazionale si riflette sui numeri ufficiali diffusi in questi giorni.

L’economia italiana deve affrontare una correzione drastica per il 2026 a causa del conflitto con l’Iran, che ha causato un brusco aumento dei costi energetici. Le ultime analisi di Confesercenti-CER indicano che lo shock ai prezzi della materia prima ha dimezzato le aspettative di crescita per l’anno prossimo, portando a una perdita di 0,3 punti del Pil, ovvero una contrazione di 9,7 miliardi di euro rispetto alle stime precedenti. L’impatto sui consumi e la frenata degli investimenti produttivi. Le famiglie italiane si troveranno a dover gestire una pressione economica significativa, poiché i consumi subiranno un rallentamento stimato in 3,9 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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