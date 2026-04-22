Geopop in tour tra le scuole a Rimini | la scienza diventa uno show per gli studenti

A Rimini, le scuole ospitano il tour di Geopop, un progetto che trasforma la scienza in uno spettacolo per gli studenti delle superiori. L'iniziativa si inserisce nella giornata mondiale della creatività e dell’innovazione e si intitola “Incontra Geopop: School Edition”. Promosso da Ciaopeople in collaborazione con Valore D, il progetto mira a offrire alle giovani generazioni un’occasione di avvicinarsi ai temi scientifici attraverso attività interattive e coinvolgenti.

In occasione della giornata mondiale della creatività e dell’Innovazione prende il via “Incontra Geopop: School Edition”, il progetto promosso da Ciaopeople con Valore D e dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per orientare le nuove generazioni verso i percorsi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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