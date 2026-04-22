Geografia e storia nei Licei tornano separati 3 ore a settimana complessive per un totale di 99 euro l’anno nel biennio Cosa cambia nelle nuove bozze

Le recenti modifiche alle Indicazioni nazionali dei licei prevedono che storia e geografia tornino ad essere materie separate nel primo biennio. La proposta implica un incremento delle ore dedicate, arrivando a un totale di tre ore settimanali complessive. Per gli studenti, questo comporta un costo annuo di circa 99 euro nel primo ciclo. Le bozze delle nuove linee guida introducono dunque cambiamenti significativi nell’organizzazione dell’offerta formativa.

La revisione delle I ndicazioni nazionali per i licei interviene anche sull’assetto di storia e geografia nel primo biennio. Il cambiamento principale è la soppressione della “geostoria”: le due discipline tornano a essere insegnamenti distinti, ciascuno con un proprio impianto metodologico e strumenti dedicati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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