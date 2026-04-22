Geografia e storia nei Licei tornano separati 3 ore a settimana complessive per un totale di 99 euro l’anno Cosa cambia nelle nuove bozze

Nelle nuove bozze delle Indicazioni nazionali per i licei, si torna a distinguere nettamente tra le discipline di storia e geografia nel primo biennio. La modifica prevede un incremento di tre ore settimanali dedicate complessivamente a queste materie, con un costo complessivo di 99 euro all’anno. La revisione interessa principalmente la composizione dell’offerta formativa, con un cambiamento nell’organizzazione delle ore dedicate a ciascuna disciplina.

La revisione delle I ndicazioni nazionali per i licei interviene anche sull’assetto di storia e geografia nel primo biennio. Il cambiamento principale è la soppressione della “geostoria”: le due discipline tornano a essere insegnamenti distinti, ciascuno con un proprio impianto metodologico e strumenti dedicati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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