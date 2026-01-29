Amsterdam diventa la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità di carne e combustibili fossili negli spazi pubblici. Il Consiglio comunale ha approvato con 27 voti su 45, una decisione che punta a ridurre la promozione di prodotti inquinanti e a sensibilizzare la popolazione sui temi ambientali. La misura mira a spostare l’attenzione su alternative più sostenibili e a fare pressione sul mercato.

Arriva dalla capitale olandese una decisione storica nell’ambito delle politiche contro la crisi climatica: il Consiglio comunale di Amsterdam ha votato, con una maggioranza di 27 consiglieri su 45, per il divieto di pubblicità negli spazi pubblici per carne e prodotti legati ai combustibili fossili. La misura entrerà in vigore dal 1° maggio 2026 e riguarderà cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus, schermi digitali e tutti gli spazi pubblici di competenza comunale, mentre resteranno esclusi i negozi e le proprietà private. A presentare la proposta è stato il Partito per gli Animali insieme al partito di VerdiSinistra GroenLinks e fa parte di una strategia più ampia per ridurre le emissioni climalteranti, intervenendo sia sul sistema energetico che su quello alimentare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Amsterdam, stop alla pubblicità di carne e combustibili fossili: è la prima capitale al mondo a farlo

Nel 2025, per la prima volta, le centrali eoliche e solari hanno superato i combustibili fossili nella produzione di energia elettrica nell’Unione europea.

