Libera report sui porti | Campania terza in Italia per casi di criminalità | 49 nel quadriennio 2022-2025

Un nuovo rapporto evidenzia come la regione sia al terzo posto in Italia per il numero di casi di criminalità nei porti, con 49 episodi registrati nel periodo tra il 2022 e il 2025. I porti continuano a rappresentare punti chiave nel sistema di traffici nazionali, dove si mescolano attività legali e illecite, coinvolgendo interessi sia locali che internazionali. La situazione riflette la complessità delle dinamiche che caratterizzano questi punti di accesso al paese.

I porti si confermano snodi centrali nello scenario criminale italiano, dove si intrecciano economia legale e illegale, interessi globali e dinamiche locali, opportunità di sviluppo e rischi di infiltrazioni mafiose. È quanto emerge dalla terza edizione del rapporto “Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre”, presentato da Libera a Firenze. Nel 2025 sono stati registrati 131 casi di criminalità nei porti italiani, con un aumento del 14% rispetto al 2024. Gli scali coinvolti sono stati 38, contro i 30 dell’anno precedente, con un incremento del 27%. Complessivamente, nel quadriennio 2022-2025, si contano 496 eventi criminali nei porti italiani, pari a un episodio ogni tre giorni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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