Il Porto di Ravenna Benevolo | Record storico di traffici nel 2025 E siamo protagonisti della transizione

Questa mattina a Ravenna, Francesco Benevolo è stato ufficialmente nominato presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale. Con un mandato di quattro anni, il nuovo capo del porto annuncia già un record storico di traffici nel 2025 e si dice pronto a guidare la fase di transizione che riguarda il porto.

Il 12 novembre Francesco Benevolo è stato nominato ufficialmente presidente dell’ Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna), per un mandato quadriennale. Presidente Benevolo, uno dei temi all’attenzione è il completamento dei lavori in alcune banchine, per i quali occorrono 115 milioni. A che punto siamo? "Il progetto di Hub portuale, avviato negli anni scorsi, richiede questa somma per potere essere completato ma, al momento, attendiamo i relativi fondi da parte del Ministero". Vi è anche la questione dei fondali e del pescaggio delle navi adeguato all’avanzamento dell’escavo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2025, il porto di Ravenna si conferma come uno dei principali hub logistici italiani, raggiungendo un nuovo record con oltre 28 milioni di tonnellate di merci movimentate.

