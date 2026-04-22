Genova è sicura in bicicletta? Ecco cosa ci dicono i dati sugli incidenti

A Genova, il tema della sicurezza in bicicletta viene spesso sollevato, soprattutto considerando il numero di incidenti registrati nelle ultime statistiche. I dati ufficiali indicano variazioni nei casi di incidenti stradali che coinvolgono ciclisti, con alcune zone della città che registrano un numero più elevato di episodi rispetto ad altre. La presenza di infrastrutture dedicate e le condizioni del traffico sono elementi che vengono analizzati per capire meglio la situazione.

Prendendo in prestito il titolo dell'iconico film dei fratelli Coen, si potrebbe dire che Genova non è un paese per ciclisti. Ma attenzione, una panoramica così desolante su chi insiste nel pedalare non proviene dai mugugni dei genovesi al volante. A raccontarci infatti a cosa vanno incontro i.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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