Alle ore 12 di oggi, i dati sull’affluenza al referendum del 2026 sono stati resi noti, rivelando le prime percentuali di partecipazione degli elettori. L’evento coinvolge tutta Italia, con cittadini chiamati a votare sulla riforma della giustizia proposta dal governo Meloni, nel quinto referendum costituzionale del paese. La mappa delle affluenze mostra differenze tra le regioni e le città principali.

Roma, 22 marzo 2026 - Quello che sarà probabilmente l’appuntamento elettorale più atteso dell’anno è in corso: gli italiani sono chiamati ad esprimersi sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni nel quinto referendum costituzionale della loro storia. Votanti in aumento rispetto al 2020. Il primo dato sull’ affluenza è già stato pubblicato: alle 12 si è recata alle urne il 14,92% degli elettori, in aumento di più di 2 punti rispetto a quanto registrato alla stessa ora in occasione dell’ultimo referendum costituzionale (quello sul taglio del parlamentari nel 2020). Un buon dato, che doppia quello delle 12 registratosi in occasione del referendum abrogativo sul lavoro dello scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’affluenza (ragionata) del referendum 2026: cosa ci dicono i dati delle 12. La mappa

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