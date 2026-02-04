Aria che uccide i numeri di Firenze | cosa ci dicono davvero i dati sull’inquinamento
A Firenze l’aria inquina da sempre. I dati sull’inquinamento mostrano che non si tratta di un problema temporaneo, ma di una condizione che si ripete ogni giorno. Le statistiche sono chiare: i livelli di polveri sottili sono troppo alti e rappresentano un rischio per la salute di chi vive in città. Non si tratta di un’emergenza improvvisa, ma di una realtà che ci accompagna da tempo e su cui bisogna agire subito.
A Firenze l’aria continua a essere un problema di salute pubblica. Non un’emergenza improvvisa, non un picco stagionale legato a qualche settimana particolarmente sfavorevole, ma una condizione cronica, quotidiana, che accompagna la vita urbana e che, secondo i dati più aggiornati, contribuisce.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Firenze Aria
Ultime notizie su Firenze Aria
