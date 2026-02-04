Aria che uccide i numeri di Firenze | cosa ci dicono davvero i dati sull’inquinamento

A Firenze l’aria inquina da sempre. I dati sull’inquinamento mostrano che non si tratta di un problema temporaneo, ma di una condizione che si ripete ogni giorno. Le statistiche sono chiare: i livelli di polveri sottili sono troppo alti e rappresentano un rischio per la salute di chi vive in città. Non si tratta di un’emergenza improvvisa, ma di una realtà che ci accompagna da tempo e su cui bisogna agire subito.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.