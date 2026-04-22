Genova carcere per lo stalker | minacciava di incendiare la casa

Un uomo di 30 anni è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per aver perseguitato la sua ex compagna di 42 anni. La condanna arriva dopo che l’uomo aveva minacciato di incendiare la casa della donna, portandolo in carcere. La vicenda riguarda un episodio di stalking e minacce che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi.

Un uomo di 30 anni è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per lo stalking esercitato nei confronti della sua ex compagna di 42 anni. Il provvedimento, emesso dal giudice Giorgio Morando con l’iter del rito abbreviato, mette fine a cinque mesi di persecuzioni avvenute nel contesto urbano di Genova. La vicenda ha la vittima vittima di un monitoraggio costante da parte del trentenne, il quale non accettava la cessazione del legame sentimentale. Le condotte includevano appostamenti sistematici sotto l’abitazione della donna e presso il suo posto di lavoro, dove la quarantaduenne opera in una struttura destinata ai bisognosi. In quell’occasione, l’uomo ha anche causato danni materiali colpendo con dei calci il portone dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, carcere per lo stalker: minacciava di incendiare la casa Notizie correlate Lo stalker latitante portato nel carcere di NapoliE’ in carcere a Poggioreale, a Napoli, Salvatore Del Campo, il 41enne originario di Catania che il 15 settembre scorso era evaso dai domiciliari in... Leggi anche: Mortara, Giorgio Labarbuta e la morte del 90enne spintonato: lo 'stalker di via Marzotto' torna in carcere Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Genova concederà la cittadinanza onoraria alla memoria dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini; Incendio e aggressione a Marassi, nuova giornata di tensione a Genova; Epilogo processo Morandi, ecco la disperata difesa di Castellucci dal carcere; Violenza in carcere, detenuto colpisce agente con un pugno e lo manda al pronto soccorso. Fondi ad Hamas, il Riesame di Genova conferma il carcere per Mohammad Hannoun: finanziava l’organizzazione con raccolte beneficheRimane in carcere Mohammad Hannoun, 63 anni, in Italia dal 1983, accusato di aver sostenuto economicamente Hamas attraverso le raccolte fondi dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo ... affaritaliani.it Hannoun resta in carcere, per ora. Ma il provvedimento va rivalutatoRoma – Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas partiti dall’Italia, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Genov ... ilsecoloxix.it Sarà trasferita al Gaslini di Genova la bambina di 6 anni unica sopravvissuta dopo la caduta dal balcone al terzo piano della sua casa a Catanzaro insieme alla mamma e ai due fratellini di 4 anni e 4 mesi. "Le sue condizioni sono critiche, ma stabilizzate" - facebook.com facebook Donna si getta con figli, condizioni bambina 'critiche ma stabilizzate'. Il bollettino medico, nelle prossime ore sarà trasferita al Gaslini di Genova #ANSA x.com