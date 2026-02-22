Mortara Giorgio Labarbuta e la morte del 90enne spintonato | lo ' stalker di via Marzotto' torna in carcere

Giorgio Labarbuta ha ritrovato la cella dopo aver spintonato un 90enne, portando alla sua morte. La causa dell’arresto è il coinvolgimento nell’incidente che ha provocato il decesso dell’anziano, avvenuto durante un episodio di nervosismo nel quartiere di Mortara. Testimoni riferiscono di un acceso diverbio tra i due prima dell’incidente, che ha scatenato l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.

Mortara (Pavia), 22 febbraio 2026 - Arrestato, di nuovo. Dopo l'ordinanza per gli atti persecutori ai danni della vicina, ora va in carcere per omicidio preteintenzionale. Giorgio Labarbuta, 51enne di Mortara già considerato 'lo stalker di via Marzotto' è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Vigevano, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere. L'arresto è avvenuto in provincia di Como, nella località dove il 51enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altri reati legati alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Anziano di 90 anni difende la vicina dal suo stalker e viene massacrato di botte: Salvatore Riccobene muore dopo un mese di agoniaLa procura di Pavia ha aperto un'indagine e disposto l'autopsia di Riccobene. Giorgio Labarbuta, che l'avrebbe aggredito, era stato denunciato più volte per stalking dalla vicina 57enne prima della ... leggo.it

STALKING IN VIA MARZOTTO, IL 23 FEBBRAIO IL PROCESSO MORTARA - Si aprirà il 23 febbraio alle 9.30, davanti al Tribunale di Pavia, il processo con giudizio immediato a carico di Giorgio Labarbuta, 51 anni, accusato di stalking. L’uomo, arrestato a M - facebook.com facebook