Mortara Giorgio Labarbuta e la morte del 90enne spintonato | lo ' stalker di via Marzotto' torna in carcere

Da ilgiorno.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Labarbuta ha ritrovato la cella dopo aver spintonato un 90enne, portando alla sua morte. La causa dell’arresto è il coinvolgimento nell’incidente che ha provocato il decesso dell’anziano, avvenuto durante un episodio di nervosismo nel quartiere di Mortara. Testimoni riferiscono di un acceso diverbio tra i due prima dell’incidente, che ha scatenato l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.

Mortara, Giorgio Labarbuta e la morte del 90enne spintonato: lo 'stalker di via Marzotto' torna in carcere

Mortara (Pavia), 22 febbraio 2026 - Arrestato, di nuovo. Dopo l'ordinanza per gli atti persecutori ai danni della vicina, ora va in carcere per omicidio preteintenzionale. Giorgio Labarbuta, 51enne di Mortara già considerato 'lo stalker di via Marzotto' è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Vigevano, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere. L'arresto è avvenuto in provincia di Como, nella località dove il 51enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altri reati legati alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

