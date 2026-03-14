Lo stalker latitante portato nel carcere di Napoli

Un uomo di 41 anni, originario di Catania, è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale a Napoli. Era evaso dai domiciliari il 15 settembre scorso in un paese della provincia di Siena, rompendo il braccialetto elettronico e scomparendo nel nulla. La polizia ha rintracciato il sospetto e lo ha trasferito nel carcere napoletano.

E’ in carcere a Poggioreale, a Napoli, Salvatore Del Campo, il 41enne originario di Catania che il 15 settembre scorso era evaso dai domiciliari in un paesino della provincia di Siena rompendo il braccialetto elettronico e facendo perdere le sue tracce. Per cinque mesi si era reso latitante fuggendo in Inghilterra e il 13 febbraio scorso le autorità inglesi, grazie alle indagini della Squadra mobile di Ancona, lo avevano trovato e arrestato a Londra. Era alla stazione ferroviaria di Saint Pancras International, famosa per la sua architettura vittoriana e resa celebre anche nella saga di Harry Potter. Faceva una vita da vagabondo ha detto ai poliziotti inglesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo stalker latitante portato nel carcere di Napoli Articoli correlati “Latitante io? Sono nel Regno Unito. Il braccialetto elettronico? L’ho tolto perché cancerogeno”. Parla lo stalker ricercatoSalvatore Del Campo rilascia un’intervista telefonica alla trasmissione Chi l’ha visto? Vuole che i giudici rivedano il suo caso. Latitante catturato in Inghilterra. Lo stalker vagabondava a Londra. Tradito da alcuni video nei parchiCercava protezione giuridica all’estero perché in Italia si sentiva perseguitato dalla giustizia ma ora tornerà e affronterà i processi che lo... Aggiornamenti e notizie su Lo stalker latitante portato nel... Argomenti discussi: Lo stalker latitante portato nel carcere di Napoli; Dalla fuga a Londra al carcere di Poggioreale, latitante da cinque mesi è tornato in Italia.