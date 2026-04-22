Genitori della scuola Carducci e Afroromagnoli nasce un sodalizio tra le due associazioni

Mercoledì 22 aprile, nell’aula dei genitori della scuola elementare Carducci di Cesena, si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle associazioni Afroromagnoli e genitori delle scuole Carducci e Afroromagnoli. L’appuntamento mattutino ha visto la partecipazione di numerosi genitori e dei rappresentanti delle due associazioni, che hanno condiviso idee e scambiato opinioni in un momento dedicato al confronto e alla collaborazione tra le comunità scolastiche.

Durante il caffè mattutino di mercoledì 22 aprile, ospitato nell’aula dei genitori della scuola elementare Carducci di Cesena, si è svolto un momento di incontro e confronto che ha visto la partecipazione di numerosi genitori e dei rappresentanti dell’Associazione Afroromagnoli e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scuola Carducci, genitori e bambini in campo per migliorare gli spazi: raccolti oltre 1.600 euro Leggi anche: Nasce "Serpieri in Azione": al liceo scientifico i genitori si rimboccano le maniche per la scuola Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bologna, alle scuole primarie Fortuzzi e Carducci, il Patto digitale tra genitori e docenti: No allo smartphone ai bimbi per tutti e cinque gli anni; Niente smartphone per cinque anni, a Bologna genitori e maestri fanno muro: zero cellulari, spazio alla disintossicazione digitale in classe; Divieto del cellulare a scuola, patto scuola-famiglie per una maggiore consapevolezza sulle nuove tecnologie; Dalla scuola Carducci fondi per Dignitas. Dalla scuola Carducci fondi per DignitasNella mattinata di ieri gli alunni della Scuola Statale G. Carducci del centro storico, secondaria di primo grado, hanno ... lanazione.it Bologna, alle scuole primarie Fortuzzi e Carducci, il «Patto digitale» tra genitori e docenti: «No allo smartphone ai bimbi per tutti e cinque gli anni»L'iniziativa dell'Istituto comprensivo 20: uso consapevole dei device anche da parte degli insegnanti e lezioni di educazione digitale. A breve la firma anche delle medie Rolandino ... corrieredibologna.corriere.it TORNA LA STRASESTINA Il Comitato Genitori della Scuola Primaria Walter Tobagi organizza la 10ª edizione della Strasestina, la corsa non competitiva di 3 km e 6 km. L’iniziativa realizzata, con il patrocinio del Comune, è aperta a tutti: famiglie, ba - facebook.com facebook