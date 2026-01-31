Scuola Carducci genitori e bambini in campo per migliorare gli spazi | raccolti oltre 1.600 euro

I genitori e i bambini della scuola Carducci si sono messi in gioco per migliorare gli spazi del loro istituto. In poche settimane, hanno organizzato diverse iniziative riuscendo a raccogliere oltre 1.600 euro. La partecipazione attiva di genitori volontari, insegnanti e bambini dimostra un forte senso di comunità e voglia di fare. Ora sperano di usare quei soldi per rendere la scuola un posto più accogliente e funzionale.

Collaborazione, partecipazione e senso di comunità. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato le numerose iniziative promosse nelle ultime settimane dall’associazione culturale genitori scuola Carducci aps, che ha saputo coinvolgere attivamente genitori volontari, bambini, insegnanti e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Scuola Carducci "In farmacia per i bambini": raccolti oltre 6 mila euro in prodotti per mamme e piccoli Biglietti di Natale per la solidarietà: raccolti circa 1.600 euro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Scuola Carducci Argomenti discussi: Scuole, Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa): All'Istituto Carducci una situazione insostenibile; Scuola Carducci, addio spifferi 200mila euro per blindare il caldo; Malcontento tra gli alunni: Così vengono distrutte storiche identità culturali; Un percorso Cambridge dalla primaria alla secondaria: la Carducci-Materdona di Mesagne guarda al futuro. Cesena, Genitori scuola Carducci: un successo le iniziative a sostegno della primariaSono state numerose le iniziative messe in campo dall’associazione culturale Genitori scuola Carducci aps nelle ultime settimane, tutte accomunate ... corriereromagna.it Comprensivo Carducci-Feltre, alla scoperta della nuova scuola di San BrunelloTanto interesse e curiosità per l’apertura della nuova sede di San Brunello della Scuola dell’Infanzia ex Melissari dell’Istituto Comprensivo Carducci – V. Da Feltre di Reggio Calabria. L’Istituto, ... cn24tv.it San Cataldo, l’Istituto “Carducci” attiva il nuovo servizio pre-scuola a favore delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.