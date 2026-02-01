LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Paris si scuote ed é sul podio! Pazzesco Alliod grande prova di squadra per l’Italia!

La discesa di Crans Montana 2026 si infiamma: Paris si agita e riesce a salire sul podio, lasciando tutti a bocca aperta. L’Italia sfodera una grande prova di squadra con Alliod, che recupera posizioni e conquista punti importanti. La gara è ancora aperta, e lo svizzero Hiltbrand, nonostante un rischio nel finale, conclude a 1”44, piazzandosi al 13° posto. La competizione continua a tenere con il fiato sospeso gli appassionati di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29: Ottima anche la gara dello Svizzera Hiltbrand che rischia di cadere nel finale e chiude a 1”44 ed è 13mo 12.28: Perde qualcosa di troppo nel finale ma potrebbe comunque inserirsi in zona punta, l’azzurro Bosca che chiude a 1”61, 19mo 12.26: Bosca ha 73 centesimi di ritardo all’intermedio 12.26: L’austriaco Striedinger é 27mo a 2”39. Ora Bosca 12.23. Questa la classifica dopo le prime 30 discese: 1 Franjo von Allmen SUI 1:55.00 2 Dominik Paris ITA +0.65 3 Ryan Cochran-Siegle USA +0.70 4 Marco Odermatt SUI +0.79 5 Benjamin Jacques Alliod ITA +0.86 6 Lars Roesti SUI +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Paris si scuote ed é sul podio! Pazzesco Alliod, grande prova di squadra per l’Italia! Approfondimenti su Crans Montana 2026 LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Von Allmen in testa! Paris secondo, Alliod da sogno Questa mattina a Crans Montana si sono appena conclusi i primi discorsi di discesa libera. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni Questa mattina gli atleti sono scesi per la prima prova della discesa maschile a Crans Montana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Crans Montana 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; Sci alpino, oggi la discesa libera maschile a Crans-Montana - Sci, Pirovano in lacrime: Pensavo di non avere spinto abbastanza e ho sbagliato; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata. LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Von Allmen in testa! Paris secondo, Alliod da sognoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.08. Scivola il francese Nils Alphand, spigola in curva verso destra e scivola via. Nessuna conseguenza per ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Crans Montana, startlist, streamingSarà una domenica all'insegna del brivido della velocità. La Coppa del Mondo di sci alpino conclude il programma della tormentata tappa di Crans Montana ... oasport.it DIRETTA Sci alpino, in pista la discesa libera maschile a Crans-Montana: bene Paris e Schieder Guarda la diretta streaming qui - facebook.com facebook A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.