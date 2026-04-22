Generali Italia guida l’innovazione | il modello vincente con il CNEL

Il Cnel ha assegnato a Generali Italia il primo bollino di riconoscimento per la partecipazione dei lavoratori, attestando un modello di gestione che coinvolge attivamente i dipendenti nelle decisioni aziendali. La decisione si basa su un processo di valutazione che ha preso in considerazione le pratiche di inclusione e collaborazione adottate dall’azienda nel contesto della gestione delle risorse umane.

Il Cnel ha conferito il primo bollino di riconoscimento per la partecipazione dei lavoratori a Generali Italia, premiando un modello di gestione che integra il coinvolgimento dei dipendenti nei processi decisionali dell’azienda. L’ente pubblico, presieduto da Renato Brunetta, ha selezionato il gruppo assicurativo come esempio virtuoso nell’applicazione della normativa sulla partecipazione approvata nel 2025, dimostrando come l’integrazione tra capitale e lavoro possa tradursi in strutture organizzative concrete. Dalla teoria normativa alla pratica dei Transformation Hub. Il passaggio dalla legge del 2025 alla realtà operativa delle aziende italiane trova un punto di riferimento nel caso di Generali Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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