Fusione tra istituti comprensivi ok a tavoli di confronto | mozione votata all' unanimità Prova di maturità

In Consiglio comunale a Forlì si è deciso di avviare tavoli di confronto sulla fusione tra istituti comprensivi, con una mozione approvata all’unanimità. La discussione ha coinvolto sia la maggioranza che l’opposizione, portando a un accordo condiviso sul processo di riorganizzazione scolastica. La decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di revisione del sistema educativo locale.

A unanimità votata l'assessora alla Scuola Paola Casara ha lodato la "maturità politica" dimostrata dal consiglio comunale sul tema. Trovano l'intesa maggioranza e opposizione in Consiglio comunale a Forlì sul dimensionamento scolastico. Che porta in città all'accorpamento degli Istituti comprensivi 4 e 9 in un unico plesso da oltre 1.200 studenti. Un processo che sarà accompagnato da tavoli partecipativi con tutti gli attori coinvolti, minoranza inclusa. Informando costantemente il Consiglio comunale e valutando anche una futura riorganizzazione degli istituti comprensivi per un maggiore equilibrio. Come da mozione approvata all'unanimità.