Dimensionamento scolastico ' fusione' tra due istituti comprensivi nel Ravennate

Nel Ravennate, due scuole comprensive stanno per unirsi. Il piano di dimensionamento scolastico porta a questa fusione, che interesserà entrambe le istituzioni. Le scuole si preparano a lavorare insieme, con l’obiettivo di migliorare i servizi per gli studenti. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e ora si attendono i dettagli pratici. La fusione cambierà le prospettive per insegnanti, genitori e studenti delle due scuole.

Presentate le modifiche apportate alla rete scolastica della Regione Emilia-Romagna: un accorpamento in provincia di Ravenna Gli effetti del piano di dimensionamento scolastico si fanno sentire anche nel Ravennate, dove sue istituti comprensivo saranno presto accorpati. L'Ufficio scolastico regionale le modifiche che entreranno in vigore dall'anno scolastico 20262027 in Emilia Romagna per effetto del commissariamento previsto dal Consiglio dei ministri. Un piano che prevede 17 accorpamenti, con un passaggio da 532 a 515 autonomie scolastiche a livello regionale. Dei 17 dimensionamenti, uno solo riguarda dunque la provincia di Ravenna: si tratta dell'accorpamento dell'istituto comprensivo Cervia 3 al Cervia 2.

