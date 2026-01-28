Questa mattina, alcuni camion pieni di aiuti umanitari e coperte sono entrati nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, in Egitto. È la prima volta in diversi giorni che si apre un varco per le consegne di emergenza, offrendo un po’ di sollievo alla popolazione colpita dal conflitto. Le autorità hanno confermato il passaggio, ma ancora non si sa quanto tempo dureranno le consegne o se ci saranno ulteriori aiuti nelle prossime ore. La situazione resta tesa, con molte persone che sperano in più interventi di questo tipo

Camion carichi di aiuti umanitari e coperte sono entrati nella Striscia di Gaza mercoledì attraverso il valico di Rafah con l’Egitto. I mezzi sono diretti al valico di Kerem Shalom per i controlli israeliani, in attesa dell’autorizzazione all’ingresso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, aiuti umanitari entrano nella Striscia dal valico di Rafah

