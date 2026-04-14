Le opposizioni chiedono che il premier venga in Parlamento a riferire sulla sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di difesa tra Italia e Israele, annunciata dalla presidente del Consiglio. La decisione è stata comunicata dopo che manifestanti si sono radunati in piazza per protestare a favore di Gaza. La questione ha acceso un dibattito politico, con richieste di chiarimenti sulle motivazioni della sospensione e sulle implicazioni future dell’intesa.

Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di difesa tra Israele e Italia. Alla Camera dei deputati, Avs, M5s e Pd hanno chiesto un’informativa urgente alla presidente del Consiglio. “Chiediamo un’informativa urgente da parte del ministro Crosetto e della presidente Meloni” sul memorandum. “È stato è rinnovato e poi sospeso? Non rinnovato fino alla fine di quei crimini? Venite in Aula a spiegare. Meloni ha annunciato la sospensione del memorandum sulla difesa, era ora. Siamo soddisfatti, è un primo passo che ci ricorda che le cose si cambiano cambiandole. Questa è la prima vittoria della generazione Gaza” ha detto il deputato di Avs Marco Grimaldi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accordo di difesa con Israele, le opposizioni a Meloni: “Venga in Aula a riferire, vittoria di chi è sceso in piazza per Gaza”

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