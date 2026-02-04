Francesca Albanese presenta report ' Genocidio di Gaza | un crimine collettivo' | Catastrofe umanitaria Italia complice - VIDEO

Alla Camera, Francesca Albanese ha illustrato il suo nuovo report sulla situazione a Gaza, definendola una

Alla Camera la relatrice Onu Francesca Albanese presenta il report "Genocidio di Gaza: un crimine collettivo" e accusa anche l'Italia di complicità La relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentato ieri alla Camera il suo nuovo report, intitolat.

francesca albanese presenta report genocidio di gaza un crimine collettivo catastrofe umanitaria italia complice video

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Albanese presenta report 'Genocidio di Gaza: un crimine collettivo': "Catastrofe umanitaria, Italia complice" - VIDEO

Gaza, Francesca Albanese presenta il suo report alla Camera: “I crimini in Palestina possibili grazie ai 64 Stati che hanno appoggiato Israele”

Francesca Albanese ha presentato in Parlamento il suo rapporto sui crimini in Palestina.

Israele contro Medici senza Frontiere a Gaza. La presidente in Italia a TPI: “Così causerà un’altra catastrofe umanitaria”

La situazione a Gaza resta critica, anche con una tregua in vigore.

Gaza, Francesca Albanese presenta il suo report alla Camera; Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: E' un oltraggio; Tra il 2020 e il 2024, l'Italia è stata il terzo fornitore mondiale di armi a Israele, la denuncia di Albanese alla Camera; Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: E' un oltraggio.

francesca albanese presenta reportGaza, Francesca Albanese presenta il suo report alla Camera: I crimini in Palestina possibili grazie ai 64 Stati che hanno appoggiato IsraeleLa relatrice Onu per la Palestina, Francesca Albanese, denuncia: Dal 2020 al 2024, l'Italia terzo fornitore al mondo di armi ad Israele ... lanotiziagiornale.it

Il nuovo report di Francesca Albanese: Dal ruolo dell’Italia nelle forniture militari a Israele alla repressione del movimento di solidarietà con la PalestinaDa Fanpage. Dal ruolo dell’Italia nelle forniture militari a Israele alla repressione del movimento di solidarietà con la Palestina: alla Camera Francesca ... infopal.it

