Alla Camera, Francesca Albanese ha illustrato il suo nuovo report sulla situazione a Gaza, definendola una

Alla Camera la relatrice Onu Francesca Albanese presenta il report “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo” e accusa anche l’Italia di complicità La relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentato ieri alla Camera il suo nuovo report, intitolat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Albanese presenta report 'Genocidio di Gaza: un crimine collettivo': "Catastrofe umanitaria, Italia complice" - VIDEO

Approfondimenti su Gaza Crimine

Francesca Albanese ha presentato in Parlamento il suo rapporto sui crimini in Palestina.

La situazione a Gaza resta critica, anche con una tregua in vigore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaza Crimine

Argomenti discussi: Gaza, Francesca Albanese presenta il suo report alla Camera; Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: E' un oltraggio; Tra il 2020 e il 2024, l'Italia è stata il terzo fornitore mondiale di armi a Israele, la denuncia di Albanese alla Camera; Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: E' un oltraggio.

Gaza, Francesca Albanese presenta il suo report alla Camera: I crimini in Palestina possibili grazie ai 64 Stati che hanno appoggiato IsraeleLa relatrice Onu per la Palestina, Francesca Albanese, denuncia: Dal 2020 al 2024, l'Italia terzo fornitore al mondo di armi ad Israele ... lanotiziagiornale.it

Il nuovo report di Francesca Albanese: Dal ruolo dell’Italia nelle forniture militari a Israele alla repressione del movimento di solidarietà con la PalestinaDa Fanpage. Dal ruolo dell’Italia nelle forniture militari a Israele alla repressione del movimento di solidarietà con la Palestina: alla Camera Francesca ... infopal.it

L’inchino a Francesca Albanese: Pd, M5S e Avs stendono il tappeto alla relatrice Onu che prepara la discesa in politica Montecitorio val bene una “messa” - https://www.ilriformista.it/linchino-a-francesca-albanese-pd-m5s-e-avs-stendono-il-tappeto-alla-relatric - facebook.com facebook

La #GiàNonAvvocatessa Francesca Albanese sarà relatrice all’Al Jazeera Forum questo fine settimana: lo stesso evento che vede la partecipazione del leader di Hamas Khaled Meshaal e del ministro degli Esteri iraniano. Al Jazeera ha provato a "nasconderl x.com