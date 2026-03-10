Il confine della morte sulla linea gialla

A dicembre 2025, il generale Eyal Zamir, Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, ha visitato Gaza e ha definito la Linea Gialla come una nuova linea di confine. La visita si è svolta in un momento di tensione nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare lungo questa frontiera. La definizione ufficiale ha attirato l’attenzione sull’importanza strategica della linea.

A dicembre 2025, il generale Eyal Zamir, Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, ha visitato Gaza e definito la Linea Gialla «una nuova linea di confine». Il testo del cessate-il-fuoco del 10 ottobre, siglato da Qatar, Egitto, Turchia e Stati Uniti, usa la parola «temporanea». La parola «confine» non compare. Secondo immagini satellitari analizzate da AP e Christian Science Monitor, i blocchi di cemento giallo vengono spostati di notte, talvolta centinaia di metri oltre le mappe firmate, senza preavviso. A dicembre Haaretz aveva già documentato il riposizionamento verso ovest. Al Jazeera e UNRWA stimano che Israele controlli il 53-58 per cento della Striscia, incluso l’unico valico con l’Egitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Articoli correlati

Valanga sulla linea di confine Italia Svizzera: due morti, continuano le ricercheTragedia in montagna nella mattinata di oggi sopra le dighe di Cancano, nei pressi del Piz Tea Fondada, lungo la linea di confine tra Italia e...

Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi: treni cancellati anche sulla Linea 2 della metroDal 10 gennaio al 21 marzo, nelle ore serali e notturne, Trenitalia ha riprogrammato la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno, che sarà...

What If Israel and Iran Were Still Allies

Una selezione di notizie su Il confine della morte sulla linea...

Discussioni sull' argomento Camminare per le vie della letteratura: vita e morte di Cees Nooteboom; Stop Killer Robots risponde allo scontro Anthropic-Pentagono: le macchine non possono decidere su vita e morte; Sale anche il costo della morte; Don Pawel Miara, parroco di Coldrerio, sugli effetti della guerra al confine polacco ucraino.

La guerra in Ucraina e l'abisso nichilistaPer Trump come per Putin non esiste confine tra reale e irreale, bene e male, vita e morte. Questa assenza si scatena sugli ucraini, che invece il confine lo conoscono ... ilfoglio.it

#Tg2Post, #10marzo Ospiti Carmen Lasorella, giornalista, Antonino Monteleone, conduttore Linea di Confine, @FrancescoBechis, @ilmessaggeroit, @agnese_pini, direttrice @qnazionale, da New York Marco Valerio Lo Prete Tra poco ore 21,00 @RaiDue C facebook

Si spara al confine con tra Libano e Siria, dove la guerra di ieri e quella di oggi sono legate da un filo rosso. Al Sharaa e la solidarietà al presidente libanese Aoun per esautorare il Partito di Dio. Di @GambLuca x.com