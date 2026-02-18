CERRETO GUIDI Doppio appuntamento alla biblioteca Perodi di Cerreto Guidi con la rassegna culturale " Incontri intorno ai libri ". Saranno due, infatti, le presentazioni in programma questa settimana. Si parte venerdì prossimo alle 21 con il libro " La linea di confine " di Leonardo Araneo (nella foto). A coordinare la serata sarà Agnese Fedeli, direttrice di Florence Tv. "La linea di confine" è un romanzo che affronta temi profondi e drammatici come i diritti umani e le ingiustizie. La storia segue Alessandro, uno scrittore di successo che, per una serie di circostanze, si ritrova costretto a fare i conti con il mondo in cui vive e con sé stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venerdì si presenta “La linea di confine“

