Gavirate sbalzi di tensione | le case full-electric sono a rischio

A Gavirate, una serie di dieci abitazioni moderne completamente elettriche sono attualmente ferme a causa di un problema infrastrutturale. La mancanza di adeguati collegamenti alla rete elettrica ha causato sbalzi di tensione che mettono a rischio la stabilità delle case e la sicurezza dei residenti. La situazione ha generato preoccupazione tra chi vive in queste abitazioni, che aspetta interventi per risolvere la problematica.

Dieci nuove abitazioni moderne a Gavirate, in provincia di Varese, si trovano oggi bloccate da un deficit infrastrutturale che mette in pericolo la stabilità domestica dei residenti. Lungo via Don P. Fantoni, le case progettate per essere completamente indipendenti dal gas subiscono continui sbalzi di tensione che compromettono l’uso degli elettrodomestici e la sicurezza stessa delle mura domestiche. Il problema colpisce un nucleo di dieci unità abitative realizzate tra il 2019 e il 2023. Queste strutture sono state concepite con un modello energetico full-electric, dove ogni necessità, dalla cucina all’illuminazione, dipende esclusivamente dalla rete elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gavirate, sbalzi di tensione: le case full-electric sono a rischio Notizie correlate Audi A2 e-tron, svelati i primi dettagli della compatta full-electricIn occasione dell'Annual Media Conference di Audi, l'amministratore delegato Gernot Döllner ha svelato il primo bozzetto della nuova Audi A2 e-tron,... Volvo, la ES90 e il futuro elettrico, parla Michele Crisci: "Auto plug-in e full electric nella gamma per l'Italia"La presentazione della nuova Volvo ES90 è l’occasione per fare il punto sulla strategia di elettrificazione della casa di Göteborg, che in Italia... Panoramica sull’argomento Si parla di: Le case full-electric di Gavirate dove saltano gli elettrodomestici: i residenti scrivono ad Enel. Le case full-electric di Gavirate dove saltano gli elettrodomestici: i residenti scrivono ad EnelAlla base della questione un problema di tensione elettrica. Il Comune dà il via libera per la sostituzione di una cabina, ora aspetta però all’azienda fare il passo successivo ... varesenews.it Tensione elettrica: come riconoscere e risolvere i problemi di voltaggioI problemi di tensione elettrica (voltaggio)rappresentano variazioni anomale rispetto ai 230V standard, causate perlopiù da guasti alla rete, maltempo o sovraccarichi. In casa, si manifestano con dei ... facile.it