Durante la presentazione della nuova Volvo ES90, Michele Crisci ha annunciato che la gamma in Italia includerà veicoli plug-in e completamente elettrici, riflettendo la strategia di elettrificazione del marchio. La casa di Göteborg ha evidenziato che le vendite di auto elettriche in Italia superano di gran lunga la media nazionale, segnando un trend positivo per il settore.

La presentazione della nuova Volvo ES90 è l’occasione per fare il punto sulla strategia di elettrificazione della casa di Göteborg, che in Italia continua a registrare risultati di gran lunga superiori alla media quanto a vendite di vetture full electric. "Procediamo in modo molto determinato perché siamo convinti che questa sia la tecnologia del futuro" spiega Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia ai microfoni di Gazzetta Motori. In meno di dieci anni il marchio svedese ha costruito un portafoglio completo di modelli elettrici, affiancato da una fase di transizione basata sugli ibridi plug-in, considerati uno strumento chiave per accompagnare i clienti nei mercati che procedono a velocità diverse verso l'elettrico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volvo, la ES90 e il futuro elettrico, parla Michele Crisci: "Auto plug-in e full electric nella gamma per l'Italia"

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