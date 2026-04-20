Roma l’ultimatum di Gasperini ai Friedkin | quattro nodi per restare

L’allenatore della Roma ha comunicato quattro condizioni che devono essere soddisfatte affinché possa rimanere in carica anche dopo questa stagione. Queste richieste sono state rese note in un momento di confronto tra lui e i dirigenti della società. L’obiettivo è chiarire i punti fondamentali che determinano la sua permanenza sulla panchina giallorossa. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata annunciata in merito al futuro.

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha dettato le quattro condizioni vincolanti per la sua permanenza a Trigoria oltre la stagione in corso. Dopo il pareggio per 1-1 contro l’ Atalanta, il tecnico ha espresso pubblicamente i propri dubbi, aprendo ufficialmente alla possibilità di un addio qualora la proprietà Friedkin non avalli una ristrutturazione profonda del comparto sportivo. Il primo pilastro della richiesta di Gasperini riguarda la potenza di fuoco finanziaria: come riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico esige la garanzia di un budget di mercato speculare agli investimenti dell’ultima stagione, nonostante i vincoli del Financial Fair Play.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’ultimatum di Gasperini ai Friedkin: quattro nodi per restare Notizie correlate Roma, caos Gasperini: ultimatum ai Friedkin e rottura totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato un muro invalicabile a Trigoria: o lui, o il resto della Roma. Roma, ultimatum Friedkin: Gasperini si gioca tutto a San SiroIl futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è appeso al verdetto del campo, con la Champions League come unica discriminante per la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Biennale, l’ultimatum della Ue: Via i fondi se vengono i russi; Ultimatum della Commissione Europea alla Biennale di Venezia: via la Russia o niente fondi; Mattino Cinque: Trump: L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro Video; Da Laurentino al Trullo, tutti i cantieri e i fondi non spesi di Ater. Il Pd: Azienda al collasso. Roma, rottura totale tra Ranieri e Gasperini: arriva l’ultimatum ai Friedkin. Anche Massara verso l’addioSenior advisor e allenatore ai ferri corti, uno dei due è di troppo, ma chi? Sarà la proprietà a scegliere, il ds ruolo chiave ... sport.virgilio.it Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatumDa 3-4mila navi con petrolio e gnl a meno di 100 in un mese. Il collo di bottiglia del commercio energetico mondiale spaventa mercati ed economie. Ma non vale ... repubblica.it Il Comune di Roma chiede al governo 2 milioni a titolo di ristoro per le spese di pulizia, decoro e sicurezza negli spazi esterni ai siti archeologici e monumenti di proprietà dello Stato La risposta del Ministero della Cultura: non è affar nostro, arrangiatevi con la x.com Tommaso Paradiso, al secondo sold out di fila a Roma, intona “Non avere paura” facendo salire sul palco una fan arrivata dalla Spagna. #ilmessaggero #tommasoparadiso #roma #musica - facebook.com facebook